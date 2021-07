Traffico Roma del 16-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 luglio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo veschi lunghe code sono segnalate ancora sulla via Pontina pere lavori in direzione di Latina all’altezza di spinaci ai tuoi poi te la Castel di Decima il Pomezia a Fiumicino invece troviamo CUD e nelle due direzioni in via dell’aereoporto per un incidente avvenuto nei pressi del ponte della Scafa Torniamo in città residui rallentamenti in tangenziale est e tra Salaria viale della Moschea verso lo stadio Olimpico a causa di un incidente ormai risolto altro incidente che provoca rallentamenti sulla via Portuense all’incrocio con via del Trullo poi si ...