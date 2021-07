Traffico di rifiuti per fare una vita da nababbi: retata a Palermo di milionari che utilizzavano soldi pubblici (Di venerdì 16 luglio 2021) Partinico, San Giuseppe Jato e San Cipirello. Sono questi i tre Comuni del palermitano interessati, all’alba di oggi, dall’operazione ‘Cogenesi’ dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Partinico che ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro e agli arresti domiciliari di tre amministratori di imprese operanti nel settore dei rifiuti e già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia per collegamenti con esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato. L’ordinanza, emessa dal gip di Palermo su richiesta della procura, prevede anche l’obbligo di dimora per l’amministratore di diritto e socio di alcune delle imprese e la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Partinico, San Giuseppe Jato e San Cipirello. Sono questi i tre Comuni del palermitano interessati, all’alba di oggi, dall’operazione ‘Cogenesi’ dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Partinico che ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro e agli arresti domiciliari di tre amministratori di imprese operanti nel settore deie già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia per collegamenti con esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato. L’ordinanza, emessa dal gip disu richiesta della procura, prevede anche l’obbligo di dimora per l’amministratore di diritto e socio di alcune delle imprese e la ...

