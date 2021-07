Solo dando opportunità alle bambine oggi, potremo avere donne consapevoli e protagoniste domani (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce... Non possiamo avere successo quando metà di noi rimane indietro.” Queste le parole di Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel della storia. Ho avuto l’impressione che queste parole echeggiassero ieri durante il panel relativo alla Voce delle Ragazze, che per la prima volta nella storia, siamo riusciti a portare al Women 20 Summit, l’evento collaterale del G20, appena conclusosi a Roma. Lavorando da anni in Save the Children e avendo incontrato tantissime bambine e ragazze, avendo ascoltato le loro storie, le loro frustrazioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce... Non possiamosuccesso quando metà di noi rimane indietro.” Queste le parole di Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel della storia. Ho avuto l’impressione che queste parole echeggiassero ieri durante il panel relativo alla Voce delle Ragazze, che per la prima volta nella storia, siamo riusciti a portare al Women 20 Summit, l’evento collaterale del G20, appena conclusosi a Roma. Lavorando da anni in Save the Children e avendo incontrato tantissimee ragazze, avendo ascoltato le loro storie, le loro frustrazioni e ...

