Se mi lasci ti querelo (Di venerdì 16 luglio 2021) Prima gli insulti per mail e poi i «post» o le immagini imbarazzanti: oggi l'ex si diffama in pubblico. Così si moltiplicano le storie che naufragano malamente sui social. E la giustizia si deve confrontare con questa «evoluzione» dei reati. «Mi diceva di tutto. Mi scriveva fiumi di email, centinaia di messaggi e di vocali. I suoi insulti erano ovunque. Dopo mesi infernali, sono sbarcati anche sui social network. Ha cominciato a insultarmi sul mio profilo, poi quando l'ho bloccato ha iniziato a usare il suo, taggando anche i nostri amici. Alla fine è arrivato a firmare commenti negativi sotto i post dell'azienda dove lavoravo come ingegnere. Non c'era modo di farlo ragionare, e così alla ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) Prima gli insulti per mail e poi i «post» o le immagini imbarazzanti: oggi l'ex si diffama in pubblico. Così si moltiplicano le storie che naufragano malamente sui social. E la giustizia si deve confrontare con questa «evoluzione» dei reati. «Mi diceva di tutto. Mi scriveva fiumi di email, centinaia di messaggi e di vocali. I suoi insulti erano ovunque. Dopo mesi infernali, sono sbarcati anche sui social network. Ha cominciato a insultarmi sul mio profilo, poi quando l'ho bloccato ha iniziato a usare il suo, taggando anche i nostri amici. Alla fine è arrivato a firmare commenti negativi sotto i post dell'azienda dove lavoravo come ingegnere. Non c'era modo di farlo ragionare, e così alla ...

alessia23ale : RT @SHIBALOVERR: Non lasciate gli esami indietro che loro si riproducono e fanno i figli: ne lasci due a settembre e ti ritrovi a farne 4 - procras91428841 : RT @micdoingthings: l'alcool è la cosa più versatile del mondo sei felice? vai a festeggiare andando a bere coi tuoi amici sei triste? ti… - piccolaHulk : RT @SHIBALOVERR: Non lasciate gli esami indietro che loro si riproducono e fanno i figli: ne lasci due a settembre e ti ritrovi a farne 4 - hei_irwin : RT @SHIBALOVERR: Non lasciate gli esami indietro che loro si riproducono e fanno i figli: ne lasci due a settembre e ti ritrovi a farne 4 - dontleavemylove : RT @SHIBALOVERR: Non lasciate gli esami indietro che loro si riproducono e fanno i figli: ne lasci due a settembre e ti ritrovi a farne 4 -

Ultime Notizie dalla rete : lasci ti "In mezzo al mare ho scoperto nuove risorse contro il cancro". La storia di Silvia Lasci a terra tutto ciò che non ti serve, riscopri l'essenziale , ti concentri meglio sulle emozioni. Se i rumori intorno a te si placano, fai silenzio anche dentro di te e inizi a cogliere le ...

L'Oroscopo Meridionale dal 16 al 23 Luglio: Pesci molto male. Leone e Toro: è il momento di osare Acquario Non guasta che ti lasci consigliare da qualcuno di cui ti fidi e anche da un professionista che ti porterà a trovare risultati migliori dai tuoi sforzi qualunque sia il campo. Rifletti sul ...

Temptation Island, Claudia e Ste: "È scoppiata di nuovo la passione" ComingSoon.it Cosa ci lasciano gli Europei? Il ct Mancini e tanto ancora Cosa ci lasciano gli Europei? 1) Innanzi tutto la Coppa, naturalmente. Attesa 53 anni. E tante belle serate normali. La partita, i commenti sulla partita, le clacsonate e le bandiere agitate e ...

a terra tutto ciò che nonserve, riscopri l'essenziale ,concentri meglio sulle emozioni. Se i rumori intorno a te si placano, fai silenzio anche dentro di te e inizi a cogliere le ...Acquario Non guasta checonsigliare da qualcuno di cuifidi e anche da un professionista cheporterà a trovare risultati migliori dai tuoi sforzi qualunque sia il campo. Rifletti sul ...Cosa ci lasciano gli Europei? 1) Innanzi tutto la Coppa, naturalmente. Attesa 53 anni. E tante belle serate normali. La partita, i commenti sulla partita, le clacsonate e le bandiere agitate e ...