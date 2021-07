Raggi | Piazza Augusto Imperatore | scoperta cippo pomeriale è importantissima

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Durante i lavori di scavo diè stato trovato unche potremmo definire oggi come un cartello che limita il confine esterno della città. Un blocco di travertino che apre una serie di dibattiti e discussioni per aprire scenari diversi o confermare le tesi degli archeologi. È una, un tuffo nel passato che ci fa bene.” “Ci troviamo in una città straordinaria e oltre alla parte visibile c’è tanta storia ancora da esplorare che di volta in volta torna alla luce e ci fa scoprire ulteriori aspetti della ...