Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Quarantena in Gb tornando dalla Francia, anche se vaccinati: (ANSA) - ROMA, 16 LUG - I residenti i… - iconanews : Quarantena in Gb tornando dalla Francia, anche se vaccinati - Lucagrossi66 : Anche il green pass funzionicchia. Quarantena in Gb tornando dalla Francia, anche se vaccinati - Ultima Ora - ANSA - ferrix88 : @shtuiothashuvot @539th @Ruffino_Lorenzo Ah nono quello no, ma nessuno lo farebbe comunque o quasi, quindi cambia p… - FrustalupiMario : @AlessioBuzzanca Ma, da vaccinato con green pass, ndo sta scritto che tornando con un volo da Malta devo stare in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena tornando

ANSA Nuova Europa

Da lunedì, i residenti del Regno Unito che arrivano da Paesi della lista ambra e completamente vaccinati non dovranno più essere messi in, ma il governo ha affermato che ciò non si ......66 a 0,91,quindi a sfiorare l'1, come non succedeva dallo scorso marzo. Cresce peso della variante Delta. Centinaia di ragazzi italiani bloccati innelle località estere di ...I residenti in Gran Bretagna che arriveranno in Inghilterra dalla Francia dopo l'allentamento delle restrizioni sul coronavirus del 19 luglio, dovranno comunque restare in quarantena per 10 giorni, a ...E' allarme in Spagna per la variante Delta. Torna il coprifuoco a Barcellona, tampone e quarantena per gli italiani che tornano dalla Spagna ...