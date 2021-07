Piazza Raffaella Carrà a Madrid, e a Roma? La proposta (Di venerdì 16 luglio 2021) Nasce Piazza Raffaella Carrà a Madrid. La giunta comunale madrilena ha approvato la proposta di intitolare una Piazza della città all’icona scomparsa di recente, e anticipa persino l’Italia. Al momento Roma non si è mossa a favore di Raffaella Carrà. Non è in programma, pare, alcun omaggio cittadino ma l’invito è già giunto ufficialmente. A parlare è Fabrizio Marrazzo del partito Gay che invita la capitale a seguire l’esempio di Madrid intitolando una Piazza di Roma a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Nasce. La giunta comunale madrilena ha approvato ladi intitolare unadella città all’icona scomparsa di recente, e anticipa persino l’Italia. Al momentonon si è mossa a favore di. Non è in programma, pare, alcun omaggio cittadino ma l’invito è già giunto ufficialmente. A parlare è Fabrizio Marrazzo del partito Gay che invita la capitale a seguire l’esempio diintitolando unadia ...

Advertising

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - HuffPostItalia : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - morena_faenza : Via #RaffaellaCarrà È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza c… - danidibbi_ : RT @chetempochefa: “Qui in Italia mi chiamano ‘la Carrà’, in Spagna sono ‘Raffaella’. È carino, no?” Rivediamo a #CTCF da @fabfazio #Raffa… -