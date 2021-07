Ora è anche ufficiale: Nedelcearu al Crotone. Firma fino al 2024 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ve lo avevamo anticipato nelle ultime ore, adesso è anche ufficiale. Ecco il comunicato del Crotone che annuncia l’innesto di Nedelcearu: “Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto difensivo: sono infatti state acquisite le prestazioni sportive del calciatore Ionut Nedelcearu che arriva a titolo definitivo dall’Aek Atene. Il difensore rumeno, nato il 25 aprile 1996 a Bucarest, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta anche 14 presenze nelle competizioni europee con squadre di club e 13 presenze ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Ve lo avevamo anticipato nelle ultime ore, adesso è. Ecco il comunicato delche annuncia l’innesto di: “Il Football Clubmette a segno un gran colpo per il reparto difensivo: sono infatti state acquisite le prestazioni sportive del calciatore Ionutche arriva a titolo definitivo dall’Aek Atene. Il difensore rumeno, nato il 25 aprile 1996 a Bucarest, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta14 presenze nelle competizioni europee con squadre di club e 13 presenze ...

