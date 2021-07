Napoli: ADL vuole un taglio netto del monte ingaggi, più di un big può dire addio (Di venerdì 16 luglio 2021) Stando a quanto riferito dal quotidiano, il patron azzurro vorrebbe diminuire il monte ingaggi di oltre un terzo Il Mattino, nella sua edizione odierna parla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021) Stando a quanto riferito dal quotidiano, il patron azzurro vorrebbe diminuire ildi oltre un terzo Il Mattino, nella sua edizione odierna parla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CarmineLauri72 : @CalcioNapoli24 ADL perché non vende? Ma veramente credete che lui si spebde per il Napoli. Suo unico interesse il suo business - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne vorrebbe incontrare ADL solo in presenza del suo agente - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne vorrebbe incontrare ADL solo in presenza del suo agente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne vorrebbe incontrare ADL solo in presenza del suo agente - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli, Insigne vorrebbe incontrare ADL solo in presenza del suo agente -