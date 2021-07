Nadia De Munari, uccisa in Perù: arrestate quattro persone. 'Due di loro la conoscevano' (Di venerdì 16 luglio 2021) 50enne missionaria laica originaria di Schio (Vicenza), lo scorso 24 aprile morì in in seguito alle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile . In relazione al ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) 50enne missionaria laica originaria di Schio (Vicenza), lo scorso 24 aprile morì in in seguito alle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile . In relazione al ...

Advertising

LaStampa : Perù, quattro arresti per l’omicidio della missionaria laica Nadia De Munari - PrimaCommunica2 : Omicidio missionaria Nadia De Munari: arrestate 4 persone vicine alla comunità peruviana dove operava - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #16luglio #Perù La donna morì il 24 aprile scorso per le ferite riportate dopo un'aggressione subita nella sua casa a Nue… - TgrRaiVeneto : #16luglio #Perù La donna morì il 24 aprile scorso per le ferite riportate dopo un'aggressione subita nella sua casa… - messveneto : Perù, quattro arresti per l’omicidio della missionaria laica Nadia De Munari -