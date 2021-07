Marco Risi: “Libero mi chiamava ‘papino’ e gli volevo bene come a un figlio” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Mi chiamava “papino” e gli volevo bene come a un figlio. Immagini come sto”. È scioccato - come molti nel cinema italiano e non solo - il regista Marco Risi con cui HuffPost Italia parla a telefono subito dopo aver appreso la tragica notizia della prematura e improvvisa scomparsa dell’attore Libero De Rienzo, stroncato da un infarto a soli 44 anni. Risi lo aveva diretto in “Fortapàsc” nel 2009 - “un’esperienza totalizzante”, ci disse l’attore romano, ma legatissimo a Napoli, durante l’edizione zero di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) “Mi“papino” e glia un. Immaginisto”. È scioccato -molti nel cinema italiano e non solo - il registacon cui HuffPost Italia parla a telefono subito dopo aver appreso la tragica notizia della prematura e improvvisa scomparsa dell’attoreDe Rienzo, stroncato da un infarto a soli 44 anni.lo aveva diretto in “Fortapàsc” nel 2009 - “un’esperienza totalizzante”, ci disse l’attore romano, ma legatissimo a Napoli, durante l’edizione zero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'attore aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, nel film Fortpàsc di Marco Risi, ha interpretato il… - FannyGiustini : @anna_foglietta @debora_ergas FORTAPASC di Marco Risi... non so quante volte l'ho visto!! ?? - HuffPostItalia : Marco Risi: “Libero mi chiamava ‘papino’ e gli volevo bene come a un figlio” - ClaraMutsc : #TwMuto Fortapàsc :Regista: Marco Risi Scritto da: Giancarlo Siani, Marco Risi, Andrea Purgatori, James Carrington… - sghi29 : RT @Radio3tweet: Interpretare Giancarlo Siani l'aveva convinto a non smettere di fare l'attore: il ricordo di #LiberoDeRienzo, stasera a #H… -