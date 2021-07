Love is in the Air, replica puntata del 16 luglio 2021 in streaming | Video Mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 16 luglio 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Eda decide di partire per l’Italia per inseguire il suo sogno e dimenticare per sempre Serkan. Prima di farlo, confessa a Selin che Serkan è ancora innamorato di lei. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 16 luglio 2021 in ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 16, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna Eda decide di partire per l’Italia per inseguire il suo sogno e dimenticare per sempre Serkan. Prima di farlo, confessa a Selin che Serkan è ancora innamorato di lei. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 16in ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - leighyenda : arrivo in ritardo ma secret love song cantata a little mix the search è a parer mio la loro esibizione più forte ed… - _nicole_evans_ : love è così tanto in the air che diluvia da inizio luglio #LoveIsInTheAir - Maria14968071 : @tv_ascolti @SusyMely1 @MediasetPlay @QuiMediaset_it e love is in the air 18%. Con questi ascolti Yaman può andare in pensione - _army_in_love : @conangray @conangray in the videoclip hahahahqhahahha -