Libero De Rienzo, il saluto di attori e attrici sui social (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora tutti sconvolti per la morte di Libero De Rienzo: alcuni attori e attrici hanno voluto salutarlo anche sui social. Il dolore è grandissimo! Tutti sconvolti. Altro non potremmo dire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora tutti sconvolti per la morte diDe: alcunihanno voluto salutarlo anche sui. Il dolore è grandissimo! Tutti sconvolti. Altro non potremmo dire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - ALisaCeleghin : RT @ilpost: C’è un perché si fuma e c’è un perché non si fuma. Un famoso momento del film 'Santa Maradona', da riguardare per ricordare uno… - Giu_ggiola : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio della redazione di “Chi l’ha visto?” che si stringe al caro Fiore De Rienzo per la prematura scompa… -