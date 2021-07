La Rai manda in pezzi le destre. Titoli di coda per Giorgia e Matteo. Ira della Meloni per lo sgambetto di Lega e FI in Cda. Dai Comuni al referendum, la coalizione vacilla (Di venerdì 16 luglio 2021) Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei: il proemio dell’Iliade si presta perfettamente a quello che sta succedendo in queste ore nel centrodestra. A scatenare l’ira di Giorgia Meloni novella Achille contro gli alleati (?) è l’ennesimo sgarbo, dopo l’affaire Copasir che ha tenuto banco per mesi (leggi l’articolo), gli scontri sui candidati a sindaco, punzecchiature e veleni vari che certo non sono mancati da quando i sondaggi incoronano Fratelli d’Italia in perenne ascesa (ad oggi risulta essere il primo partito italiano) è l’accordo tra la Lega e FI che ha portato all’estromissione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei: il proemio dell’Iliade si presta perfettamente a quello che sta succedendo in queste ore nel centrodestra. A scatenare l’ira dinovella Achille contro gli alleati (?) è l’ennesimo sgarbo, dopo l’affaire Copasir che ha tenuto banco per mesi (leggi l’articolo), gli scontri sui candidati a sindaco, punzecchiature e veleni vari che certo non sono mancati da quando i sondaggi incoronano Fratelli d’Italia in perenne ascesa (ad oggi risulta essere il primo partito italiano) è l’accordo tra lae FI che ha portato all’estromissione del ...

