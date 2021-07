Juve Stabia, Matteo Esposito ceduto all’U.C. Sampdoria (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Esposito, nato a Massa di Somma, Napoli, il 6 agosto 2002. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La S.S.comunica di avera titolo temporaneo.C.i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, nato a Massa di Somma, Napoli, il 6 agosto 2002. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

