Juve | il ko di Arthur cambia i piani di mercato e le mosse di Allegri

La nuova Juventus di Allegri punterà in maniera decisa sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Il tecnico bianconero è già pronto alla rivoluzione tattica: punto interrogativo su Arthur, il ko del brasiliano può cambiare il mercato Il nuovo stop di Arthur potrebbe spingere la Juventus a valutare nuove idee di mercato in vista della prossima stagione.

