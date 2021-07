Isola dei Famosi | Rosolino fa una confessione a distanza di mesi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Massimiliano, inviato dell’ultima edizione dell’dei, ha parlato della sua esperienza al reality nel corso di un’intervista. Intervistato da SuperGuida Tv, l’ex nuotatore Massimilianoha fatto il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

BlogLiveIt : ???#IsolaDeiFamosi: l'inviato #MassimilianoRosolino ha svelato alcuni retroscena sulla sua avventura in Honduras - dama31794834 : @Vane_Sardegna uno dei miei posti del cuore…Isola Bella?? - VincenzaMiceli : RT @MuseiCaprera: Il #15luglio 1923 muore a #Caprera la terza moglie di #Garibaldi, Francesca Armosino, che riposa nel cimitero di famigli… - aboutfrapado : MARINA DI ISOLA... LOFT RIAPRE TUTTI I GIORNI, DALLE 16 ALLE 20, TRANNE LA DOMENICA! PRENOTATE UNA VISITA PRIVATA… - atty_arelis : ?? ???? ???? ???? ?????????????? ?? Dopo tutte le avventure di questi mesi, ho pensato di regalarvi una breve vacanza vicino al l… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il Fatto Quotidiano

... nelle attuali circostanze dell', sarebbero innumerevoli coloro che sono - o dovrebbero essere - grati. Cuba ha donato petrolio e corde di chitarra; ha donato sangue per i ferititerremoti e ...Da qualche tempo, invece, l'ex naufraga vip dell'famosi ed ex gieffina vip Dayane Mello viene paparazzata insieme all'imprenditore campano Andrea Turino . Sarà vero amore o semplice flirt ...Massimiliano Rosolino, inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha parlato della sua esperienza al reality nel corso di un’intervista. Intervistato da SuperGuida Tv, l’ex nuotatore ...Continua ad aumentare il dato dei nuovi contagi Covid giornalieri in Sicilia: ieri nell'Isola i nuovi positivi erano stati 353, oggi sono 386 su un totale di 9.583 tamponi antigenici e molecolari.