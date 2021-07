“In terapia”. Per l’attore della televisione è un brutto momento: “Va avanti così da un anno” (Di venerdì 16 luglio 2021) Poche parole con le quali ha racconta la sua dura esperienza. “Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro”, ha confessato l’attore sulle pagine di GQ. “Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene. “Ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”, ha spiegato. Un problema che va avanti da circa un anno, che è riuscito ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Poche parole con le quali ha racconta la sua dura esperienza. “Ho avuto bisogno di una, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro”, ha confessatosulle pagine di GQ. “Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene. “Ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”, ha spiegato. Un problema che vada circa un, che è riuscito ad ...

