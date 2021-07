Il lager libico dove si torturano i migranti rapiti. Se non paghi il riscatto al boss non esci vivo (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Haithem è il nome del libico che comanda. Lui si fa aiutare dal fratello Ismael: sono violenti e armati e con il loro gruppo mi tenevano rinchiuso insieme ad altri 300 migranti, bengalesi e ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Haithem è il nome delche comanda. Lui si fa aiutare dal fratello Ismael: sono violenti e armati e con il loro gruppo mi tenevano rinchiuso insieme ad altri 300, bengalesi e ...

Advertising

ClaudiaFucci82 : @TheOnlyOneYello @signorailimonii Come fossero rinchiusi in un lager libico oltretutto... - gigicalesso : RT @ilriformista: Dal Parlamento sì all’orrore libico: bocciata la mozione per chiudere la missione @orfini @riccardomagi @amnestyitalia h… - PieroPrisco : RT @ilriformista: Dal Parlamento sì all’orrore libico: bocciata la mozione per chiudere la missione @orfini @riccardomagi @amnestyitalia h… - loavessisaputo1 : RT @ilriformista: Dal Parlamento sì all’orrore libico: bocciata la mozione per chiudere la missione @orfini @riccardomagi @amnestyitalia h… - ilriformista : Dal Parlamento sì all’orrore libico: bocciata la mozione per chiudere la missione @orfini @riccardomagi… -

Ultime Notizie dalla rete : lager libico Il lager libico dove si torturano i migranti rapiti. Se non paghi il riscatto al boss non esci vivo A capo del lager un uomo libico di nome Haithem che possiede anche una pompa di benzina a pochi metri dal centro. Haithem dispone di un gruppo di uomini armati e violenti e di un braccio destro, ...

Il voto sulla Libia un plebiscito osceno (di N. Vendola) Quella umanità comprata e venduta cerca in mare la salvezza dalla malasorte, ma non c'è sorte peggiore del rinculo che può seppellirli in un lager libico. Non si può girare attorno a questa verità: ...

Libia, le testimonianze dei profughi torturati nel carcere di Haithem il benzinaio aguzzino La Repubblica Topografia di un lager Mentre il parlamento italiano il 15 luglio ha approvato il rifinanziamento dei fondi destinati alla Guardia costiera libica, emergono con sempre maggior chiarezza di dettagli le atrocità che nel paese ...

Rifinanziamento missione libica, Giuditta Pini (Pd): "Una scelta inspiegabile" La deputata spiega ad affaritaliani.it: "Spiace che un partito che difende i diritti umani assuma posizioni del genere e senza che nessuno ne spieghi il perché" ...

A capo delun uomodi nome Haithem che possiede anche una pompa di benzina a pochi metri dal centro. Haithem dispone di un gruppo di uomini armati e violenti e di un braccio destro, ...Quella umanità comprata e venduta cerca in mare la salvezza dalla malasorte, ma non c'è sorte peggiore del rinculo che può seppellirli in un. Non si può girare attorno a questa verità: ...Mentre il parlamento italiano il 15 luglio ha approvato il rifinanziamento dei fondi destinati alla Guardia costiera libica, emergono con sempre maggior chiarezza di dettagli le atrocità che nel paese ...La deputata spiega ad affaritaliani.it: "Spiace che un partito che difende i diritti umani assuma posizioni del genere e senza che nessuno ne spieghi il perché" ...