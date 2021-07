Effetto alluvioni sul voto in Germania e sul pacchetto clima (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel giro di due giorni, Armin Laschet, il candidato alla cancelleria tedesca per le elezioni del 26 settembre, ha cambiato idea tre volte sul suo programma sui cambiamenti climatici. Prima, il leader Cdu ha criticato come troppo severo il pacchetto presentato dalla Commissione europea mercoledì scorso. Poi, di fronte alle alluvioni che stanno devastando la Germania, in particolar modo il suo Land del NordReno-Westphalia con centinaia di morti sul campo e un numero imprecisato di dispersi, Laschet ha invocato misure più stringenti di lotta al riscaldamento globale. Ma ancora dopo ha fatto marcia indietro, negando di aver ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel giro di due giorni, Armin Laschet, il candidato alla cancelleria tedesca per le elezioni del 26 settembre, ha cambiato idea tre volte sul suo programma sui cambiamentitici. Prima, il leader Cdu ha criticato come troppo severo ilpresentato dalla Commissione europea mercoledì scorso. Poi, di fronte alleche stanno devastando la, in particolar modo il suo Land del NordReno-Westphalia con centinaia di morti sul campo e un numero imprecisato di dispersi, Laschet ha invocato misure più stringenti di lotta al riscaldamento globale. Ma ancora dopo ha fatto marcia indietro, negando di aver ...

