Del Bravo Ismea | “Migliora clima fiducia imprese agricole e industria alimentare”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “ha rilevato anche unmento deldidellee dell’, dopo l’inevitabile deterioramento che ha accompagnato tutto il corso del 2020”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Fabio Del, responsabile Servizi di mercato. “Secondo l’indice– spiega – che sintetizza i giudizi degli operatori sulla situazione corrente e futura, sull’andamento degli ordini ci sarebbe un maggior ottimismo specie in relazione alle prospettive ...

Ultime Notizie dalla rete : Del Bravo

Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio Del Bravo, responsabile Servizi di mercato Ismea. "Per la frutta estiva, ad esempio (pesche e nettarine in particolare), questa campagna ...