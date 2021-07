(Di venerdì 16 luglio 2021) Impennata dell'Rt e in rialzo anche l', rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila di 7 giorni fa). Lo si apprende dalla Cabina di regia per il, che si è riunita stamattina. Brusaferro: "Ad agosto è possibile che si superi il 10% di occupazione dei reparti ordinari e di terapia intensiva con centinaia di persone ricoverate"

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Rt è a 0,91 rispetto allo 0,66 della scorsa settimana e l'incidenza è 19 casi su 100 mila abitanti (contro gli 11… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: l'Rt sale a 0,91 e aumenta l'incidenza settimanale - SkyTG24 : Covid, Brusaferro: agosto verso 10% occupazione intensive e reparti - ZombieBuster5 : RT @valy_s: #COVID19 #Iss #Brusaferro prevede che nel mese di agosto ci sarà l’ospedalizzazione al 10% con “centinaia ricoverati”, Rt a 1,… - MZorzy : RT @valy_s: #COVID19 #Iss #Brusaferro prevede che nel mese di agosto ci sarà l’ospedalizzazione al 10% con “centinaia ricoverati”, Rt a 1,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

Sky Tg24

Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati delRegionale Covid19 della Cabina di Regia. Scende l'età dei ...I pazienti in terapia intensiva per ilsono 161, in aumento di 8 nel saldo tra entrate e ... Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati delsettimanale della ...Sono 91 , ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma , nella zona di Monteverde , la partita dei campionati Europei ...Il Covid ha cambiato numerosi equilibri e il coprifuoco che ... Il loro compito è sostanzialmente quello di svolgere un’attività di monitoraggio e prevenzione sul territorio senza dover arrivare a ...