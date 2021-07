Covid, Ecdc: 'In Ue aumento casi del 64,3% in una settimana' (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al 15 luglio 2021 'c'è stato un aumento del 64,3% dei casi settimanali di Covid rispetto alla settimana precedente'. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al 15 luglio 2021 'c'è stato undel 64,3% deili dirispetto allaprecedente'. La ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, coprifuoco in Catalogna e mascherina obbligatoria nei Pirenei Orientali. Ecdc: “Il 1 agosto i contagi sarann… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Covid, coprifuoco in Catalogna e mascherina obbligatoria nei Pirenei Orientali. Ecdc: “Il 1 agosto i contagi saranno c… - dukana2 : RT @dukana2: #Covid, contagi record in #Uk: quasi 52mila in 24 ore. Coprifuoco in #Catalogna. Ecdc: 'Il 1 agosto i contagi saranno cinque v… - mosllerdd : @Cartabellotta @RadioRadicale @fscodeleo In Uk nuovo record di casi 52mila e 49morti (fino alla settimana scorsa la… -