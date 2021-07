Conferenza di alto livello sullo stato globale dei diritti umani: segui la diretta (Di venerdì 16 luglio 2021) La Conferenza riunisce deputati e Commissari europei, premi Nobel per la pace, premi Sacharov, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e delle parti interessate, che discuteranno una varietà di argomenti relativi alla situazione globale dei diritti umani, attraverso tre pannelli principali. La Conferenza, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Global Campus of Human Rights, si terrà presso il monastero di San Nicolò a Venezia e nei locali del Parlamento a Bruxelles (e a distanza). I partecipanti ascolteranno gli interventi, tra gli altri, del Presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Lariunisce deputati e Commissari europei, premi Nobel per la pace, premi Sacharov, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e delle parti interessate, che discuteranno una varietà di argomenti relativi alla situazionedei, attraverso tre pannelli principali. La, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Global Campus of Human Rights, si terrà presso il monastero di San Nicolò a Venezia e nei locali del Parlamento a Bruxelles (e a distanza). I partecipanti ascolteranno gli interventi, tra gli altri, del Presidente del ...

