Cinemadamare 2021 | Forte dei Marmi conquista i filmmaker grazie alla bellezza del posto e ai suoi servizi

Per ilsi fermerà, con la sua Carovana di giovani filmmaker italiani e stranieri, una settimana in ogni tappa per un totale di 3 mesi e 7500 chilometri: dalla Sicilia al Piemonte, ...Un appuntamento che nasce dalla necessità di fornire un luogo di incontro per giovani filmaker, spiega Franco Rina, direttore di: 'Noi abbiamo fatto la casa del filmaker e l'abbiamo ...La seconda edizione dell’Urban Street Festival – si legge in una nota dei promotori- giunge dopo una prima edizione di successo, vincitrice nella categoria Aggregazione del Premio Eventi Potentini, e ...L’Urban Street Festival, il primo e unico festival delle arti e degli sport in strada del capoluogo lucano, si svolgerà nei giorni 17 e 18 luglio all’interno del Parco di Montereale nel cuore della ci ...