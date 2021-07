Calciomercato, per Olivera richieste troppo alte. Il Napoli gli preferisce Emerson Palmieri (Di venerdì 16 luglio 2021) Calciomercato, Emerson Palmieri in cima alla lista del Napoli In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di Calciomercato Ciro Venerato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021)in cima alla lista delIn diretta ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto l’esperto diCiro Venerato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Giroud atteso in Italia a minuti, atterraggio a #Milano previsto per le 18.50: domattina le visite mediche… - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - GiokerMusso : RT @SerieBNewsCom: ?? BNEWS | Il #Monza fa sul serio per #StrygerLarsen: è sfida all'#Inter ?? via @GiokerMusso - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA IL NAPOLI PRONTO A PRENDERLO, FINALMENTE UN NUOVO ACQUISTO PER SPALLETTI >>>>… -