Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 luglio 2021: Flo aggredita e rapita da Sally! (Di venerdì 16 luglio 2021) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 19 al 24 luglio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

