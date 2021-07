Abusi su minori, arrestato sacerdote milanese (Di venerdì 16 luglio 2021) La Squadra mobile della Questura di Milano ha arrestato don Emanuele Tempesta, sacerdote della Diocesi, il quale si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo le prime informazioni raccolte dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) La Squadra mobile della Questura di Milano hadon Emanuele Tempesta,della Diocesi, il quale si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo le prime informazioni raccolte dalla ...

Advertising

Corriere : «Abusi sessuali su minori dal 2020 al 2021»: arrestato don Emanuele Tempesta - SkyTG24 : Milano, abusi sui minori: arrestato un sacerdote - repubblica : Milano, arrestato don Tempesta per abusi su minori. Diocesi: 'Massima collaborazione per accertare fatti' - MarioBandini : RT @Open_gol: Arrestato un sacerdote a Milano per abusi su minori - Kristina_Claret : RT @Adnkronos: Un #sacerdote della Diocesi di #Milano è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali su minori. -