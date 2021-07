Xiaomi lancia una Limited Edition del suo Mi 11

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco una vera chicca per collezionisti di smartphone, un’edizione speciale del modelloMi 11, che include anche altri accessori. Mi 11 Specialè riuscita finalmente a commercializzare il Mi 11 Lei Jun Specialche era stato annunciato durante la presentazione del classico Mi 11 a metà febbraio. Questo dispositivo ha la particolarità di essere firmato sul retro dal fondatore dell’azienda cinese. Un modello sarà disponibile in quantità molto limitate per gli appassionati ma forse anche per i collezionisti. In questo modo, l’acquirente non solo sarà in possesso del dispositivo ...