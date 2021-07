Whirlpool di Napoli | proteste all’aeroporto di Capodichino contro i licenziamenti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Stabilimentodi: lavoratori in protestadidopo che l’azienda ha comunicato l’avvio dell’iter per 340. Il governatore Vincenzo De Luca: “Spero in Draghi”. Nuova protesta dei lavoratori dello stabilimentodi, arrivata il giorno dopo che la multinazionale ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per i 340 operai

"Non termineremo la nostra protesta per difendere il lavoro e i lavoratori di Napoli fino a quando non ci sarà una soluzione positiva delle vertenza che va avanti da oltre 26 mesi". Una trentina di operai della Whirlpool dello stabilimento di Napoli di via Argine ha bloccato pochi minuti fa la strada di accesso alle partenze all'aeroporto di Capodichino. Whirlpool non ha inviato lettere di licenziamento ai dipendenti del sito di Napoli ma "alle rappresentanze sindacali e alle istituzioni competenti sull'avvio della procedura di licenziamento".