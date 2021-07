Più dei vaccini obbligatori, serve una strategia ad hoc per raggiungere gli scettici (Di giovedì 15 luglio 2021) La libertà è come la salute: la si apprezza soprattutto quando ci si rende conto che la si sta perdendo o la si è persa. La decisione di Emmanuel Macron di rendere legalmente vincolante il possesso del green pass per accedere a servizi pubblici e luoghi ricreativi ha sollevato accese discussioni di principio. A nessuno è venuto in mente che i problemi di Macron nella gestione della pandemia di Covid-19, specialmente in rapporto al processo di vaccinazione, sono diversi e più seri di quelli che stanno avendo altri Paesi. Non solo circa il 20% della popolazione può essere considerata “esitante” a vaccinarsi, ma il 30% dei cittadini francesi il vaccino lo rifiuta proprio. La mossa del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 luglio 2021) La libertà è come la salute: la si apprezza soprattutto quando ci si rende conto che la si sta perdendo o la si è persa. La decisione di Emmanuel Macron di rendere legalmente vincolante il possesso del green pass per accedere a servizi pubblici e luoghi ricreativi ha sollevato accese discussioni di principio. A nessuno è venuto in mente che i problemi di Macron nella gestione della pandemia di Covid-19, specialmente in rapporto al processo di vaccinazione, sono diversi e più seri di quelli che stanno avendo altri Paesi. Non solo circa il 20% della popolazione può essere considerata “esitante” a vaccinarsi, ma il 30% dei cittadini francesi il vaccino lo rifiuta proprio. La mossa del ...

Ultime Notizie dalla rete : Più dei Middleton eroe, Phoenix infilzata. Milwaukee pareggia le Finals: è 2 - 2 Giannis va a corrente alternata, il giocatore più affidabile dell'attacco di Milwaukee così diventa ... Booker però resta una spina nel fianco per la difesa dei Bucks. Middleton e Lopez firmano ...

Gli anti - ipertensivi proteggono cervello e memoria Si intercettavano le ipertensioni secondarie, tipiche dei giovani, e che sono secondarie a un disturbo. Da trovare e da curare. Adesso quel controllo precoce non si fa più e il disturbo in questione ...

