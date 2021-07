Matrimonio Bernardeschi, il calciatore arriva con 45 minuti di ritardo: la battuta del prete fa sorridere lo sposo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la vittoria agli Europei, il calciatore della Juve Federico Bernardeschi si è sposato con Veronica Ciardi. Sui social continuano ad apparire foto e racconti della cerimonia - Foto: Kikapress ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la vittoria agli Europei, ildella Juve Federicosi è sposato con Veronica Ciardi. Sui social continuano ad apparire foto e racconti della cerimonia - Foto: Kikapress ...

Advertising

forumJuventus : Sobrietà dal matrimonio di #Bernardeschi ?? - SaraMeini : #Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’i… - FBiasin : Comunque è doveroso rispettare la scelta di #Bernardeschi che per il suo matrimonio ha scelto di fare una cosa rise… - infoitsport : Matrimonio Bernardeschi, il calciatore arriva in ritardo: la battuta del prete fa sorridere lo sposo - zazoomblog : Verratti come Bernardeschi: oggi il matrimonio con Jessica Aidi - #Verratti #Bernardeschi: #matrimonio -