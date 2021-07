L'appello degli esperti: 'Le mascherine restano fondamentali per combattere il Covid' (Di giovedì 15 luglio 2021) La variante Delta del Covid sta galoppando molto velocemente e l'Oms è corso ai ripari: "L'uso delle mascherine, la distanza fisica, l'igiene delle mani e una migliore ventilazione degli spazi interni ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) La variante Delta delsta galoppando molto velocemente e l'Oms è corso ai ripari: "L'uso delle, la distanza fisica, l'igiene delle mani e una migliore ventilazionespazi interni ...

Advertising

fanpage : #vogliopizzul, l'appello si diffonde in rete dopo la notizia della positività del telecronista degli Azzurri Albert… - 1970Germano : Caldo: appello di Sant'Egidio per un'estate amica degli #anziani Una visita può salvare una vita Le annunciate ond… - DottorCaroia : RT @Corvonero75: ... né s’interessa al destino degli uomini, si sono create le premesse per giungere al punto cui stiamo arrivando: l’infer… - Corvonero75 : ... né s’interessa al destino degli uomini, si sono create le premesse per giungere al punto cui stiamo arrivando:… - danieledv79 : RT @sioavessiprevis: @PieraBelfanti Ma che articolo ridicolo è. Mancano all'appello anche gran parte degli altri leader. Vogliamo l'immagi… -