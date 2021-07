La Formula 1 svela la monoposto 2022 (Di giovedì 15 luglio 2021) La Formula 1 fa il suo primo step verso il 2022, presentando il concept della monoposto che esordirà la prossima stagione. Con una diretta streaming sui propri canali social, il circus ha mostrato al mondo intero la macchina con cui apre la nuova era, all’insegna dello spettacolo e della sostenibilità. All’evento c’erano proprio tutti: dal direttore sportivo Ross Brawn ai direttori del settore tecnico, Nikolas Tombazis e Pat Symmonds, al capo di Pirelli Mario Isola. E c’erano anche i piloti, che dal circuito di Silverstone hanno osservato il nuovo bolide. One Begins: la F1 presenterà l’evento il 15 Luglio Com’è fatta la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) La1 fa il suo primo step verso il, presentando il concept dellache esordirà la prossima stagione. Con una diretta streaming sui propri canali social, il circus ha mostrato al mondo intero la macchina con cui apre la nuova era, all’insegna dello spettacolo e della sostenibilità. All’evento c’erano proprio tutti: dal direttore sportivo Ross Brawn ai direttori del settore tecnico, Nikolas Tombazis e Pat Symmonds, al capo di Pirelli Mario Isola. E c’erano anche i piloti, che dal circuito di Silverstone hanno osservato il nuovo bolide. One Begins: la F1 presenterà l’evento il 15 Luglio Com’è fatta la ...

