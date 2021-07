La Farnesina avverte: se andate all'estero fatevi una polizza contro i rischi da Covid (Di giovedì 15 luglio 2021) Contagi in aumento anche in altri Paesi europei, a cominciare da Gran Bretagna e Spagna. Il nostro ministro degli Esteri avverte sui rischi e in una nota consiglia di informarsi sugli obblighi imposti ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Contagi in aumento anche in altri Paesi europei, a cominciare da Gran Bretagna e Spagna. Il nostro ministro degli Esterisuie in una nota consiglia di informarsi sugli obblighi imposti ...

Advertising

rtl1025 : ?? Tutti coloro che intendano recarsi all'#estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viag… - pleopizzi : RT @repubblica: Coronavirus, Farnesina avverte: 'Rischi sanitari per chi viaggia all'estero: possibili quarantene' - AntoniGunta : Variante Delta, la Farnesina avverte: in viaggio all’estero mettete in conto anche di rimanere bloccati dal Covid - - tusciaweb : Viaggi all’estero, la Farnesina avverte: “Considerare il rischio di rimanere bloccati nel paese in cui ci si trova”… - tiber_h : RT @f_girasole: Variante Delta, la Farnesina avverte: in viaggio all’estero mettete in conto anche di rimanere bloccati dal Covid https://t… -