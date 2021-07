Advertising

NTR24 : Guardia Sanframondi, ritrovate due opere del Seicento rubate nel 1989 - anteprima24 : ** Guardia Sanframondi, restituite alla #Comunità due opere marmoree del XVII secolo ** - ilvaglio1 : Chiara Filippelli eletta nuovo Vicepresidente della Misericordia di Guardia Sanframondi #ChiaraFilippelli… - Scisciano : Chiara Filippelli eletta nuovo Vicepresidente della Misericordia di Guardia Sanframondi - anteprima24 : ** Guardia Sanframondi, Chiara Filippelli eletta nuovo Vicepresidente della #Misericordia **… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi

NTR24

... angeli capo altare, sculture in marmo, 82x43x27 cm e 78x42x25 cm asportate il 13 dicembre 1989 dalla Chiesa di San Sebastiano diLe due sculture marmoree di angeli da capo altare,...Riguardava due giovani ed un dipendente comunale di, indagati per falsa testimonianza in relazione ad un incidente stradale. Ne aveva fatto le spese, nel 2019, un 52enne che ...Da lunedì 19 luglio 2021 a domenica 25 luglio 2021 finalmente ritornano, dopo un periodo di assenza, i “Giochi d’estate” grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Arci ...Finanziata la progettazione definitiva della “Ciclovia della Falanghina”. Ad annunciarlo è l’ex primo cittadino di Guardia Sanframondi, Floriano Panza. Il progetto, curato dalla vecchia amministrazion ...