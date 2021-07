Grecia: 15 studenti, 5 positivi al Covid, bloccati a Ios. Farnesina lancia l’allarme (Di giovedì 15 luglio 2021) I giovani, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta si sono allarmati quando una ragazza della compagnia ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Fatti i tamponi, in 5 sono risultati positivi al Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) I giovani, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta si sono allarmati quando una ragazza della compagnia ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Fatti i tamponi, in 5 sono risultatialL'articolo proviene da Firenze Post.

