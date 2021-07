Giustizia: Letta, 'riforma perché non prevalga la legge del più forte' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Se non portiamo a casa la riforma della Giustizia prevarrà la legge del più forte e ne pagheranno le conseguenze anche le Pmi". Lo ha detto Enrico Letta all'incontro del Pd sulle Pmi. "La riforma della Giustizia serve ai cittadini ma anche alle imprese. Sapere che l'arbitro c'è e che le regole sono applicate è un messaggio di cui il Paese ha fortemente bisogno", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Se non portiamo a casa ladellaprevarrà ladel piùe ne pagheranno le conseguenze anche le Pmi". Lo ha detto Enricoall'incontro del Pd sulle Pmi. "Ladellaserve ai cittadini ma anche alle imprese. Sapere che l'arbitro c'è e che le regole sono applicate è un messaggio di cui il Paese hamente bisogno", ha spiegato il segretario del Pd.

Advertising

Linkiesta : Conte minaccia di terremotare il governo, ma per il Pd sono dettagli Letta si dice convinto del fatto che, sebbene… - girophare41 : Buongiorno ITALIA Avere un sinistra così stupida nel vostro paese Un signor LETTA che ha una obsesione, votare una… - travan28 : @erretti42 MORTALE, cit. Mtrav., ( chiedere a Fini, che ha sciolto AN per confluire nella ex CDL. CDL = facciamo qu… - tiber_h : RT @LaVeritaWeb: Alla vigilia dell'arrivo in Aula del decreto Missioni, nel quale si fissa anche il perimetro del supporto alla Guardia cos… - Marco1999Busa : RT @LaVeritaWeb: Alla vigilia dell'arrivo in Aula del decreto Missioni, nel quale si fissa anche il perimetro del supporto alla Guardia cos… -