Effetto Covid sulla scuola: studenti peggiorati in matematica e italiano (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Dopo mesi di didattica a distanza si registra un calo del livello di apprendimento degli studenti delle scuole medie e superiori in italiano e matematica. È questo il quadro che emerge dagli esiti delle prove Invalsi 2021, confrontandoli con quelli pre-pandemia del 2019. "Sia nella scuola secondaria di primo grado - si legge nel rapporto Invalsi - sia nella scuola secondaria di secondo grado, rispetto al 2019, i risultati del 2021 di italiano e matematica sono più bassi, mentre quelli di inglese (listening e reading) sono stabili". In entrambi i cicli in tutte le ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Dopo mesi di didattica a distanza si registra un calo del livello di apprendimento deglidelle scuole medie e superiori in. È questo il quadro che emerge dagli esiti delle prove Invalsi 2021, confrontandoli con quelli pre-pandemia del 2019. "Sia nellasecondaria di primo grado - si legge nel rapporto Invalsi - sia nellasecondaria di secondo grado, rispetto al 2019, i risultati del 2021 disono più bassi, mentre quelli di inglese (listening e reading) sono stabili". In entrambi i cicli in tutte le ...

