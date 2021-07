Coronavirus in Toscana: morta una donna di 74 anni ad Arezzo, oggi 15 luglio. E ben 173 contagi (Di giovedì 15 luglio 2021) E'morta una donna di 74 anni per Coronavirus, oggi 15 luglio in Toscana. Risiedeva ad Arezzo. Con lei i deceduti toscani da inizio pandemia salgono a 6.897, cosi ripartiti: 2.224 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 509 ad Arezzo, 337 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione. In forte aumento i nuovi contagiati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) E'unadi 74per15in. Risiedeva ad. Con lei i deceduti toscani da inizio pandemia salgono a 6.897, cosi ripartiti: 2.224 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 509 ad, 337 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute in, ma erano residenti fuori regione. In forte aumento i nuoviati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: morta una donna di 74 anni ad Arezzo, oggi 15 luglio. E ben 173 contagi - infoitinterno : Coronavirus, picco di nuovi casi in Toscana: sono 173 - - infoitinterno : Coronavirus: 3 casi positivi tra Livorno e provincia, 173 in Toscana. Il bollettino di giovedì 15 luglio - infoitinterno : Coronavirus, casi raddoppiati: in Toscana 173 nuovi positivi. Un morto - - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 173 nuovi casi, 1.567 (+86) positivi, 77 (+6) ricoverati, 1 deceduto -