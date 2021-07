Calciomercato Fiorentina | assalto ad un giocatore del Milan

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laè pronta a regalare rinforzi a Vincenzo Italiano, neo tecnico viola. La società, infatti, si sta muovendo sul mercato per completare la rosa, alla ricerca di diversi tasselli da inserire, tra i quali il capitolo centrocampista. Allapiace moltissimo Pobega del, su esplicita richiesta del proprio allenatore. Il ragazzo, accostato all’Atalanta, ha giocato in Liguria – con la maglia dello Spezia – con Italiano sulla panchina., PIACE POBEGA Il, dal canto suo, valuta Tommaso Pobega 15mln di euro e vorrebbe scatenare ...

...Il Milan targato Maldini e Massara è tra i club più attivi in questo primo scorcio di... sia stranieri che italiani, ai quali nelle ultime ore si è aggiunta la. Allenata ...La, scrive La Nazione nell'edizione locale, non considera Amrabat tra i possibili partenti, ma è una situazione da monitorare.Ecco le parole del nuovo allenatore della Fiorentina: Se questa è la scelta più ambiziosa della sua vita: "Ho poca voce... dopo aver visto il calendario abbiamo iniziato ad andare forte. Il calcio per ...Charalampos Lykogiannis è in bilico tra il rinnovo e l'addio. Il terzino sinistro del Cagliari piace a diversi club di Serie A, ma il club sardo vorrebbe continuare a puntare su di ...