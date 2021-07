Antitrust, per Sky nessuna misura cautelare dopo il ricorso di TIM (Di giovedì 15 luglio 2021) Niente misure cautelari da applicare a Sky per la sua campagna pubblicitaria sul pacchetto calcio e sulla Serie A. Nel muro contro muro con Tim - e l’Antitrust arbitro della partita - la media company segna un punto a suo favore. Così riporta oggi Andrea Biondi sull'edizione odierna del "Sole 24 Ore"La buona notizia per Sky, notificata martedì dagli uffici dell’Agcm alla pay tv,a quanto verificato dal Sole 24 Ore, è che non ci saranno misure cautelari, in attesa del... Leggi su digital-news (Di giovedì 15 luglio 2021) Niente misure cautelari da applicare a Sky per la sua campagna pubblicitaria sul pacchetto calcio e sulla Serie A. Nel muro contro muro con Tim - e l’arbitro della partita - la media company segna un punto a suo favore. Così riporta oggi Andrea Biondi sull'edizione odierna del "Sole 24 Ore"La buona notizia per Sky, notificata martedì dagli uffici dell’Agcm alla pay tv,a quanto verificato dal Sole 24 Ore, è che non ci saranno misure cautelari, in attesa del...

