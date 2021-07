Alitalia, ITA prevede pareggio operativo entro terzo trimestre 2023 (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Italia Trasporto Aereo (ITA), la nuova società che prende il posto di Alitalia, prevede un fatturato che nel 2025 raggiungerà 3.329 milioni di euro, con un risultato economico (EBIT) di 209 milioni di euro e un pareggio operativo da realizzarsi entro il terzo trimestre del 2023. Sono i dati economici contenuti nel Piano Industriale 2021-2025 illustrato dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini e approvato dal CdA della società. L’annuncio delle modalità per lanciare ITA arrivano dopo l’accordo raggiunto tra Ministero dell’Economia e delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Italia Trasporto Aereo (ITA), la nuova società che prende il posto diun fatturato che nel 2025 raggiungerà 3.329 milioni di euro, con un risultato economico (EBIT) di 209 milioni di euro e unda realizzarsiildel. Sono i dati economici contenuti nel Piano Industriale 2021-2025 illustrato dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini e approvato dal CdA della società. L’annuncio delle modalità per lanciare ITA arrivano dopo l’accordo raggiunto tra Ministero dell’Economia e delle ...

