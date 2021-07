'A Chiara' di Jonas Carpignano vince alla Quinzaine

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 luglio 2021)fa il bis: il suo film Aha vinto la Europa Cinemas Cannes Label per il miglior film europeodes Realizaterus, la importante sezione indipendente (e non competitiva tranne appunto la label europea) del festival di Cannes. Cosa ha dettosu A? “Non è come A Ciambra, non è una storia tratta dvita della protagonista del film, però quella che nel film è la sua famiglia lo è davvero, i rapporti tra di loro sono veri e benché siano inseriti in una struttura narrativa ...