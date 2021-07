18 nuovi contagi rilevati giovedì 15 luglio in FVG (Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.409 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi – di cui 2 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,17%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono sono 5. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.409 tamponi molecolari sono stati18– di cui 2 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati3 casi (0,17%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono sono 5. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono ...

Advertising

PagellaPolitica : ?? PANZANA PAZZESCA per @armandosiri (Lega) ?? Non è vero che «i nuovi contagi riguardano per il 56 per cento sogget… - RaiNews : #Coronavirus, 2.455 nuovi contagi e 9 morti da ieri in Italia - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - news24_city : Bollettino Covid: 42 nuovi casi in Puglia, nella Bat 2 contagi ed un decesso - infoitinterno : Coronavirus, contagi in aumento in regione: 167 nuovi positivi -