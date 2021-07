San Felice Circeo, prima lo aggredisce poi gli ruba la bicicletta… e le buste della spesa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era uscito dal supermercato e in sella alla sua bicicletta si stava dirigendo verso casa quando, improvvisamente, un giovane gli è andato contro. Il malvivente ha prima minacciato la vittima – un 42enne di San Felice Circeo – per poi aggredirlo, impossessarsi della sua bici e rubandoli 30 euro e le buste della spesa. La vittima, dopo l’aggressione, è stata costretta a recarsi all’ospedale civile di Terracina: uscitone con una prognosi di 10 giorni. Dopo le cure mediche si è recato dai Carabinieri per sporre denuncia; i militari del nucleo operativo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era uscito dal supermercato e in sella alla sua bicicletta si stava dirigendo verso casa quando, improvvisamente, un giovane gli è andato contro. Il malvivente haminacciato la vittima – un 42enne di San– per poi aggredirlo, impossessarsisua bici endoli 30 euro e le. La vittima, dopo l’aggressione, è stata costretta a recarsi all’ospedale civile di Terracina: uscitone con una prognosi di 10 giorni. Dopo le cure mediche si è recato dai Carabinieri per sporre denuncia; i militari del nucleo operativo e ...

Lo aggredisce per rubargli spesa e bici, arrestato 23enne di Terracina SAN FELICE CIRCEO – Questa notte, a San Felice Circeo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, hanno arrestato un 23 enne del posto per rapina aggravata. Il giovane poche ore ...

