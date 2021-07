Israele e il punto di equilibrio con la variante Delta (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Il virus non si ferma: evolve, è la sua natura. Ma la nostra natura è quella di sopravvivere”, dice Gadi Segal, capo dell’unità Coronavirus del Sheba Medical Centre vicino a Tel Aviv, dando nuova forma alla convivenza con il virus, che qualcuno aveva pensato come pacifica e invece no: è pur sempre una battaglia. Israele sta cercando quel che definisce il “golden path”, una via intermedia tra le riaperture in stile inglese e le chiusure più drastiche in stile australiano. Tutta l’Europa sta cercando questo equilibrio d’oro, ora che l’obiettivo di immunizzazione dell’Ue è stato raggiunto ma ci si ritrova con due problemi da affrontare: le sacche di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Il virus non si ferma: evolve, è la sua natura. Ma la nostra natura è quella di sopravvivere”, dice Gadi Segal, capo dell’unità Coronavirus del Sheba Medical Centre vicino a Tel Aviv, dando nuova forma alla convivenza con il virus, che qualcuno aveva pensato come pacifica e invece no: è pur sempre una battaglia.sta cercando quel che definisce il “golden path”, una via intermedia tra le riaperture in stile inglese e le chiusure più drastiche in stile australiano. Tutta l’Europa sta cercando questod’oro, ora che l’obiettivo di immunizzazione dell’Ue è stato raggiunto ma ci si ritrova con due problemi da affrontare: le sacche di ...

Advertising

oroediamanti_ : @albaros32726012 Il vaccino da solo non serve (basta guardare Israele e Inghilterra) e le varianti verranno sempre… - Fabiola02493158 : @GianlucaLupo1 @matteosalvinimi Ma che stai dicendo...e allora in Israele che sono quasi tutti vazzinati e sono di… - LePolemiqueCmoi : @amicidiisraele Guarda quante basi militari ha l'Iran nei paesi limitrofi e dimmi quante ne hanno gli USA. Infine d… - italianitweet : Dove ci sono tanti #Vaccinati aumentano #contagi e #varianti (vedi Israele, UK) la risposta: #ObbligoVaccinale e pi… - ____carlo____ : @OFFICIALFAMEL @willy_signori Schermiamo da che?? In Israele quasi tutti vaccinati e sono punto a capo, altro che disegnino… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele punto Green pass obbligatorio, Sileri: 'Facciamo subito come Macron, assurdo isolare i vaccinati' Il presidente francese Macron ha avuto il coraggio di applicare ciò che già aveva fatto Israele. ... A quel punto no alle chiusure, ma Green pass, per tutto, ristoranti compresi, così non sei costretto ...

Anche Enel al gran ballo greco dell'energia È di tutta evidenza che altri due elementi rappresentano un punto di svolta per gli equilibri non ... e in secondo luogo l'interconnessione elettrica EuroAsia Interconnector tra Creta, Cipro e Israele. ...

Israele e il punto di equilibrio con la variante Delta Il Foglio Israele e il punto di equilibrio con la variante Delta Quattro settimane fa il paese aveva celebrato il ritorno alla normalità, facendoci morire di invidia e di speranza. L'arrivo della variante Delta ha costretto il nuovo premier a studiare la strategia ...

Dobbiamo prepararci a un terzo richiamo del vaccino, sperando sia l'ultimo È probabile che un ulteriore richiamo sia necessario. Nel frattempo però la priorità dovrebbe essere dare la seconda dose a fette consistentissime di popolazione, tra cui soggetti a rischio clinico el ...

Il presidente francese Macron ha avuto il coraggio di applicare ciò che già aveva fatto. ... A quelno alle chiusure, ma Green pass, per tutto, ristoranti compresi, così non sei costretto ...È di tutta evidenza che altri due elementi rappresentano undi svolta per gli equilibri non ... e in secondo luogo l'interconnessione elettrica EuroAsia Interconnector tra Creta, Cipro e. ...Quattro settimane fa il paese aveva celebrato il ritorno alla normalità, facendoci morire di invidia e di speranza. L'arrivo della variante Delta ha costretto il nuovo premier a studiare la strategia ...È probabile che un ulteriore richiamo sia necessario. Nel frattempo però la priorità dovrebbe essere dare la seconda dose a fette consistentissime di popolazione, tra cui soggetti a rischio clinico el ...