Iol | Libero Mail da servizio di posta a personal cloud

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono passati più di 20 anni da quando è nata, ildielettronica di Italiaonline che ad oggi conta 9,7 milioni di account attivi. Un’innovazione continua attorno agli utenti, per metterli al centro delle loro esigenze con un prodotto moderno e apprezzato, in grado di offrire servizi modulabili attraverso un “” che li accompagni rapidamente nelle attività quotidiane della vita digitale. Si parte con la nuova vetrina, la Welcome page, cuore pulsante della “” a cui si accede dopo aver inserito la propria ...

... ma anche i giochi di LiberoFun, le offerte diCashback e diShopping. Vanno ad arricchire la 'personal cloud' anche:docs ePay . Nella prima opzione, una suite office ...La nuova welcome page dellaMail " spiega una nota" diventa sempre più una "vetrina" per avere a portata di mano servizi di interesse e contenuti editoriali utili e sempre aggiornati. La ...La Libero Mail, il servizio di posta elettronica di ItaliaOnline, con 9.7 milioni di account attivi, si arricchisce di nuove funzionalità, per mettere sempre più gli utenti al centro con contenuti e ...