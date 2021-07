Insigne, non ti raggiro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mi scusi, per la fantasia? In fondo a sinistra. O ad estro. Là dove di solito si notano meglio i centosessantatré centimetri di Insigne. Non c'è stata partita, durante questo indimenticabile Europeo, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mi scusi, per la fantasia? In fondo a sinistra. O ad estro. Là dove di solito si notano meglio i centosessantatré centimetri di. Non c'è stata partita, durante questo indimenticabile Europeo, ...

Advertising

angelomangiante : Un Campione d'Europa e un Campione del mondo. De Rossi che quattro anni fa contro la Svezia diceva infuriato: 'non… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 8' Punizione di #Insigne: la palla non scende e sorvola la traversa ?????????????????? #ItaliaInghilterra 0?-… - cheryIb0mbsheII : RT @_teatrodira: NON RESPIRO RAGA IMMOBILE CHE CHIAMA AMÒ A INSIGNE E INSIGNE CHE RISPONDE 'QUESTO TRE GIORNI INSIEME MI CHIAMA AMÒ TRA NU… - Luke_Alvino : @annatrieste @sscnapoli Anna ma il Napoli sta pubblicando foto dei tre campioni ogni 2x3… e insigne nel suo video h… - infoitsport : Napoli, presto l'incontro per il rinnovo di Insigne: non accetterà proposte al ribasso -