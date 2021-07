Google e il futuro ‘senza cookie’ | la sfida adv comincia ora

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 luglio 2021)cambia, arriva il nuovo core update che richiede aggiustamenti da parte degli operatori del settore. In un quadro sempre in movimento, l’evoluzione e l’aggiornamento è anche la parola d’ordine -costante- per l’adv digitale. Per l’universo di 200 soci tra agenzie, aziende investitrici, editori e AD tech riuniti in IAB Italia, come spiega il presidente Carlo Noseda all’Adnkronos, i riflettori sono accesi sull’obiettivo a medio-lungo termine. L”allenamento’, però, deve iniziare oggi. “Non sono state annunciate da parte dinovità particolari se non che editori, investitori pubblicitari, agenzie, dovranno essere pronti per il ...